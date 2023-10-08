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Тризуб - Сокіл 0:10: огляд матчу

Тризуб програв з сухим рахунком третій матч поспіль
Сьогодні 13:10 157 0
Тризуб - Сокіл 0:10: огляд матчу
#Сокіл, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

Сокіл розгромив київський Тризуб у матч регулярного чемпіонату України.

Тризуб програв з сухим рахунком третій матч поспіль.

Чемпіонат України з хокею

3 тур, 07 жовтня

Тризуб (Київ) - Сокіл (Київ) 0:10 (0:1, 0:4, 0:5)

Шайби: 0:1 – Бабинець (Разумов), 16:17. 0:2 – Бородай (Слюсар, Полоницький), 23:22. 0:3 – Чердак (Янішевський, Мазур), 24:43. 0:4 – Разумов (Філімонов, Бабинець), 28:47. 0:5 – Бородай (Толстушко, Гайдук, - більш.), 38:42. 0:6 – Янішевський (Разумов, Чердак), 40:37. 0:7 – Благий (Бабинець), 41:07. 0:8 – Чердак (Бабинець, Разумов), 47:40. 0:9 – Бродай (Вол. Алексюк), 56:03. 0:10 – Бабинець (Чердак), 59:29

Раніше Кременчук розгромив дебютанта чемпіонату України.

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