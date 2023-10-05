СБУ підтвердила наявність російського паспорта в екстренера збірної України Шахрайчука

Джерело - Суспільне Спорт.
Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта в колишнього головного тренера збірної України з хокею Вадима Шахрайчука.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Паспорт рф було виявлено СБУ в ході розслідування на запит одного з компетентних органів. Яких саме — у відомстві не зазначили.
У СБУ пояснили, що Міністерство молоді та спорту після отримання відповідної інформації звернулося до Державної прикордонної служби з пропозицією відмовити Шахрайчуку в перетині українського кордону.
Раніше заява Вадима Шахрайчука і Костянтина Сімчука про відставку з посад тренерів національної збірної України за власним бажанням була задовільнена.
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