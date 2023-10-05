Головне
Зоря мінімально переграла Брейдаблік у 2 турі Ліги конференцій
Сьогодні 21:40 496
Зоря перемогла Брейдаблік, Лілль та Клаксвік розписали мирову: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 22:15 345
Аталанта обіграла Спортінг, Брайтон вирвав нічию у Марселя: результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 21:59 116
Головний тренер збірної України з хокею пішов у відставку
Сьогодні 17:51 701
Стаховський: Бути українцем небезпечно, бо росіяни тебе вб’ють...
Сьогодні 17:35 658
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять"
Сьогодні 12:14 34774
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві
Сьогодні 11:59 9306
Збірна України на тайбрейку поступилася Бразилії у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 10:40 879
Калініна поступилась Гарсії у третьому колі турніру WTA 1000 у Китаї
Сьогодні 10:23 367
Ван Леувен: Зміни у тактиці призвели до голів
Сьогодні 08:37 1495 1
Прямі трансляції

СБУ підтвердила наявність російського паспорта в екстренера збірної України Шахрайчука

Паспорт рф було виявлено СБУ в ході розслідування на запит одного з компетентних органів
Сьогодні 21:19 235 0
СБУ підтвердила наявність російського паспорта в екстренера збірної України Шахрайчука

Джерело - Суспільне Спорт.

Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта в колишнього головного тренера збірної України з хокею Вадима Шахрайчука.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Паспорт рф було виявлено СБУ в ході розслідування на запит одного з компетентних органів. Яких саме — у відомстві не зазначили.

У СБУ пояснили, що Міністерство молоді та спорту після отримання відповідної інформації звернулося до Державної прикордонної служби з пропозицією відмовити Шахрайчуку в перетині українського кордону.

Раніше заява Вадима Шахрайчука і Костянтина Сімчука про відставку з посад тренерів національної збірної України за власним бажанням була задовільнена.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження 8416
Вихід Кличка на бій з Повєткіним у Москві під Козацький марш Вихід Кличка на бій з Повєткіним у Москві під Козацький марш 2348
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві 9306
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 34774
Талановита людина талановита у всьому: найкращі цитати Леоненка та його дубль у ворота Спартака Талановита людина талановита у всьому: найкращі цитати Леоненка та його дубль у ворота Спартака 2802
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 4289
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215653 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 56685 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 80658
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57027
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18303
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324253 9