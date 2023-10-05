Головний тренер збірної України з хокею пішов у відставку

ФХУ задовольнила заяву про відставку Шахрайчука

Заява Вадима Шахрайчука і Костянтина Сімчука про відставку з посад тренерів національної збірної України за власним бажанням була задовільнена.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Причиною такого рішення називається бажання зосередитись на клубній роботі.

Шахрайчук очолив новачка чемпіонату України Київ Кепіталз, а Костянтин Сімчук продовжує працювати в тренерському штабі Сокола та є директором ДЮСШ Сокіл.

Раніше повідомлялося, що у тренера збірної України виявили російський паспорт.

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