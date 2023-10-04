Дніпро в овертаймі дотиснув Берсерків

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру чемпіонату України з хокею Дніпро в овертаймі переграв Берсерків.

Матч завершився з рахунком 4:3.

Чемпіонат України з хокею

2 тур, 04 жовтня

Дніпро – Харківські Берсерки 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)

Шайби: 0:1 - Осадчий (Дуюн, Карнаух), 00:37. 1:1 - Стецюра (Сидоренко, Крикля), 02:07. 1:2 - Безуглий (Абдуллаєв, Наливайко, - більш.), 26:15. 1:3 - Дуюн (Карнаух, Осадчий, - більш.), 34:43. 2:3 - Вал. Алексюк (Крикля, Ратушний, - більш.), 40:39. 3:3 - Вал. Алексюк (Сидоренко, Стецюра, - подв. більш.), 47:42. 4:3 - Пойманов, 61:11

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