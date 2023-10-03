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Тризуб - Кременчук 0:7: огляд матчу

Сьогодні 17:55 184 0
Тризуб - Кременчук 0:7: огляд матчу
#Кременчук

Джерело - Чемпіон.

Кременчук здобув переконливу перемогу над дебютантом на старті нового сезону чемпіонату України з хокею.

Чемпіонат України з хокею
2 жовтня

Тризуб (Київ) - Кременчук 0:7 (0:1, 0:5, 0:1)

Шайби: 0:1 - Кривошапкін (Варава, С. Тимченко, - більш.), 07:30. 0:2 - Целогородцев (Лялька, Варава, - більш.), 21:51. 0:3 - С. Тимченко (Ігнатенко, Середницький, - більш.), 25:36. 0:4 - Целогородцев (Матусевич, Кривошапкін), 34:36. 0:5 - Брага, 35:42. 0:6 - Целогородцев (Кривошапкін, Матусевич), 38:58. 0:7 - Варава (Целогородцев, Лялька), 51:08

Напередодні Дніпро переграв Київ Кепіталз у чемпіонаті України.

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