Дніпро переграв Київ Кепіталз у чемпіонаті України

Для Кепіталз це перший матч у чемпіонаті в історії клубу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 жовтня, у матчі чемпіонату України з хокею сезону 2023/24 херсонський Дніпро переміг Київ Кепіталз.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Дніпра. Для Кепіталз це перший матч у чемпіонаті в історії клубу. Команда-новачок раніше зіграла у Кубку України, а тепер дебютувала у чемпіонаті.

Чемпіонат України з хокею

1 жовтня

Київ Кепіталз - Дніпро 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – Стоцький (Крикля, Сидоренко), 19:42. 1:1 – Тищенко (Дворник), 30:52. 1:2 – Сидоренко (Крикля, - більш.), 33:55. 1:3 – Вал. Алексюк (Сидоренко, Стецюра), 57:11