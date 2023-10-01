Сокіл знищив Харківські Берсерки у чемпіонаті України

Захаров оформив хет-трик у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 жовтня, у матчі чемпіонату України з хокею сезону 2023/24 років київський Сокіл впевнено переграв Харківські Берсерки.

Матч завершився з рахунком 10:0. У цій грі результативністю потішили більшість новачків киян, зокрема Віктор Захаров зробив хет-трик, а голкіпер Олег Петров зберіг ворота недоторканими.

Чемпіонат України з хокею

1 жовтня

Сокіл - Харківські Берсерки 10:0 (2:0, 3:0, 5:0)

Шайби: 1:0 - Захаров (Благий, Бабинець), 00:52. 2:0 - Говорушко (Жеребко, Костромітін), 17:09. 3:0 - Бородай (Полоницький), 29:05. 4:0 - Разумов (Чердак, Мазур, - більш.), 35:55. 5:0 - Захаров (Благий, Полоницький), 37:10. 6:0 - Чердак (Мазур, Бабинець), 50:28. 7:0 - Бабинець (Благий), 52:38. 8:0 - Слюсар (Бородай, Ромащенко), 54:43. 9:0 - Захаров (Разумов, Благий), 56:50. 10:0 - Бородай (Слюсар, Ромащенко), 57:33.

Раніше Дніпро переграв Київ Кепіталз у чемпіонаті України.