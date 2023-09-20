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Збірна України готова змінити головного тренера

Георгій Зубко не виключив зміну наставника у двох командах
Сьогодні 14:30 154 0
Збірна України готова змінити головного тренера
#Георгій Зубко, #ФХУ, #Вадим Шахрайчук

Джерело - sport.ua.

Національна збірна і команда U-20 з хокею можуть отримати нових наставників.

Про це розповів президент Федерації хокею України Георгій Зубко.

"Завдання збірна не виконала, тому я маю пропозицію до Ради федерації з модернізації тренерського штабу. Ми розглядаємо питання кадрових змін у національній збірній та U-20, які завдання не виконали. Тільки U-18 виконала завдання на ЧС.

Але збірні очолюватимуть лише українські фахівці", – сказав Зубко.

Наразі тренером збірної є Вадим Шахрайчук. 

Раніше ФХУ відкрила дисциплінарне провадження проти головного тренера збірної України.

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