Збірна України готова змінити головного тренера

Національна збірна і команда U-20 з хокею можуть отримати нових наставників.

Про це розповів президент Федерації хокею України Георгій Зубко.

"Завдання збірна не виконала, тому я маю пропозицію до Ради федерації з модернізації тренерського штабу. Ми розглядаємо питання кадрових змін у національній збірній та U-20, які завдання не виконали. Тільки U-18 виконала завдання на ЧС.

Але збірні очолюватимуть лише українські фахівці", – сказав Зубко.