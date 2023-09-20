Збірна України готова змінити головного тренера

Джерело - sport.ua.
Національна збірна і команда U-20 з хокею можуть отримати нових наставників.
Про це розповів президент Федерації хокею України Георгій Зубко.
"Завдання збірна не виконала, тому я маю пропозицію до Ради федерації з модернізації тренерського штабу. Ми розглядаємо питання кадрових змін у національній збірній та U-20, які завдання не виконали. Тільки U-18 виконала завдання на ЧС.
Але збірні очолюватимуть лише українські фахівці", – сказав Зубко.
Наразі тренером збірної є Вадим Шахрайчук.
Раніше ФХУ відкрила дисциплінарне провадження проти головного тренера збірної України.