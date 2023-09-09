ФХУ відкрила дисциплінарне провадження проти головного тренера збірної України

Деталі наразі не відомі

Дисциплінарний комітет Федерації хокею України (ФХУ) відкрив дисциплінарне провадження проти головного тренера національної збірної Вадима Шахрайчука.

Про це повідомляє пресслжба ФХУ.

Подробиці справи Федерація не розголошує. ФХУ повідомить про хід розгляду пізніше.

Шахрайчук має контракт із національною командою до кінця сезону. Раніше повідомлялося, що фахівець очолить новий клуб Київ Кепіталз і поєднуватиме роботу на двох посадах.

Національна збірна України посіла друге місце у Дивізіоні IB чемпіонату світу-2023. Команда Шахрайчука продовжить виступи на цьому рівні наступного року.

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