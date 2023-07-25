Спортивний комітет Ліги чемпіонів змінив правила гри у нерівних складах

З метою розвитку хокею з шайбою та його майбутнього, а також підвищення спільного інтересу вболівальників Спортивний комітет Ліги чемпіонів зробив три нововведення під час гри у нерівних складах.

Про це повідомляє пресслужба організації.

З наступного турніру у сезоні-2023/2024, який стартує 31 серпня, будуть внесені такі зміни:

Команда, яка отримала малий штраф, продовжить грати у меншості, навіть якщо суперник забив гол; Команда отримає малий штраф навіть у випадку, якщо суперник забив гол у разі відкладеного вилучення; Якщо команда забиває у меншості, то у суперника закінчується більшість.

"Ми придумали три прості, але ефективні зміни, які мають великий потенціал, щоб додати грі більше азарту", - сказав генеральний директор Ліги чемпіонів Мартін Бауманн. - Було важливо створити правила, які можна було б запровадити без значних зусиль щодо навчання офіційних осіб гри, команд та інших сторін. Усі три зміни ненав’язливі та дуже прості для розуміння. Цікаво буде подивитися, як вони змінять гру".

У дев’ятому сезоні на старт турніру вийдуть 24 команди (у минулому розіграші - 32). Нагадаємо, що чинним чемпіоном Ліги чемпіонів є фінська Тапара, яка у фіналі переграла шведський Лулео - 3:2.

Зазначимо, що український хокей у Лізі чемпіонів-2023/24 не буде представлений, а чемпіон нашої країни київський Сокіл візьме старт у другому за престижністю євротурнірі - Континентальному кубку.