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Спортивний комітет Ліги чемпіонів змінив правила гри у нерівних складах

Вчора 23:25 229 0
Спортивний комітет Ліги чемпіонів змінив правила гри у нерівних складах

Джерело - Sport.ua.

З метою розвитку хокею з шайбою та його майбутнього, а також підвищення спільного інтересу вболівальників Спортивний комітет Ліги чемпіонів зробив три нововведення під час гри у нерівних складах.

Про це повідомляє пресслужба організації.

З наступного турніру у сезоні-2023/2024, який стартує 31 серпня, будуть внесені такі зміни:

  1. Команда, яка отримала малий штраф, продовжить грати у меншості, навіть якщо суперник забив гол;
  2. Команда отримає малий штраф навіть у випадку, якщо суперник забив гол у разі відкладеного вилучення;
  3. Якщо команда забиває у меншості, то у суперника закінчується більшість.

"Ми придумали три прості, але ефективні зміни, які мають великий потенціал, щоб додати грі більше азарту", - сказав генеральний директор Ліги чемпіонів Мартін Бауманн. - Було важливо створити правила, які можна було б запровадити без значних зусиль щодо навчання офіційних осіб гри, команд та інших сторін. Усі три зміни ненав’язливі та дуже прості для розуміння. Цікаво буде подивитися, як вони змінять гру".

У дев’ятому сезоні на старт турніру вийдуть 24 команди (у минулому розіграші - 32). Нагадаємо, що чинним чемпіоном Ліги чемпіонів є фінська Тапара, яка у фіналі переграла шведський Лулео - 3:2.

Зазначимо, що український хокей у Лізі чемпіонів-2023/24 не буде представлений, а чемпіон нашої країни київський Сокіл візьме старт у другому за престижністю євротурнірі - Континентальному кубку.

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