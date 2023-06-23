Головне
Українська четвірка здобула срібну медаль на Європейських іграх
Сьогодні 15:29 344
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 17:19 6811
Ракицький продовжив контракт із Шахтарем
Сьогодні 16:57 286
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 16:54 348
Лузан здобула срібну медаль Європейських ігор
Сьогодні 16:18 276
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 14:48 73754 1
Дніпро-1, Динамо та Зоря виступають проти створення УПЛ ТБ
Сьогодні 13:55 662
Визначилися склади на благодійний матч для підтримки України
Сьогодні 13:36 1216
4 легенди Челсі зіграють в благодійному матчі на підтримку України
Сьогодні 12:40 651
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 11:04 81121 3
Прямі трансляції

Стали відомі суперники Сокола у Континентальному кубку

Чемпіони України розпочинають виступ з другого раунду турніру
Сьогодні 17:25 133 0
Стали відомі суперники Сокола у Континентальному кубку
#Сокіл

Джерело - hcsokil.com.uа.

Сокіл отримав суперників у Континентальному кубку-2023/2024.

Чемпіони України розпочнуть виступи з другого раунду. Кияни потрапили в групу D, матчі якої відбуватимуться в столиці Сербії Белграді.

Сокіл зіграє з Црвеною Звездою, Ференцварошем та переможцем групи B першого раунду, де грають литовський Каунас Сіті, хорватський Загреб, ісландський Скаутафелаг Рейкявікур, а також естонський Пантер.

Сокіл гратиме в Белграді 13-15 жовтня. До третього раунду виходить переможець групи.

Раніше повідомлялося, що Сокіл може зіграти у чемпіонаті Польщі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 73754 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 81121 3
Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21 Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21 21019 2
Магучіх виграла змагання, провал Бех-Романчук: результати українців на чемпіонаті Європи Магучіх виграла змагання, провал Бех-Романчук: результати українців на чемпіонаті Європи 16202
Екстренер Ф'юрі назвав переможця бою Ломаченко - Хейні Екстренер Ф'юрі назвав переможця бою Ломаченко - Хейні 13527
Мілевський поставив росіянам запитання в інстаграмі Мілевський поставив росіянам запитання в інстаграмі 15601
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 150891 7
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17947 7
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 45722
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48023 2
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 5051
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5771