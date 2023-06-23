Стали відомі суперники Сокола у Континентальному кубку

Чемпіони України розпочинають виступ з другого раунду турніру

Сокіл отримав суперників у Континентальному кубку-2023/2024.

Чемпіони України розпочнуть виступи з другого раунду. Кияни потрапили в групу D, матчі якої відбуватимуться в столиці Сербії Белграді.

Сокіл зіграє з Црвеною Звездою, Ференцварошем та переможцем групи B першого раунду, де грають литовський Каунас Сіті, хорватський Загреб, ісландський Скаутафелаг Рейкявікур, а також естонський Пантер.

Сокіл гратиме в Белграді 13-15 жовтня. До третього раунду виходить переможець групи.

Раніше повідомлялося, що Сокіл може зіграти у чемпіонаті Польщі.