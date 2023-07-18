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Сокіл підписав колишніх гравців Легіона

Клуб з Калуша не зіграє у наступному сезоні
Сьогодні 13:41 253 0
Сокіл підписав колишніх гравців Легіона
#Легіон, #Сокіл

Джерело - fhu.com.ua.

Сокіл підписав двох колишніх гравців Легіона 20-річного захисника Олександра Філімонова та 18-річного нападника Андрія Явного.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Минулого сезону Філімонов провів 33 матчі (1 гол + 2 асисти) за Легіон. На рахунку Явного 1 асист у 33 поєдинках.

Раніше до Сокола приєдналися два ексгравці Легіона - нападники Віктор Захаров та Руслан Ромащенко. Нагадаємо, що клуб із Калуша не виступить у наступному сезоні чемпіонату України.

Сокіл став чемпіоном України у сезоні 2022/23. До наступного розіграшу національної першості Сокіл готується під керівництвом Олега Шафаренка.

Також Сокіл виступить у Континентальному кубку 2023/24. Київська команда потрапила до групи D другого раунду, де зіграє із сербською Црвеною Звездою, угорським Ференцварошем та переможцем групи B першого раунду.

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