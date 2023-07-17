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Юнацька збірна України виступить на Кубку президента Чехії

Турнір стартує 4 серпня
Сьогодні 16:52 180 0
Юнацька збірна України виступить на Кубку президента Чехії

Джерело - ФХУ.

Хокеїсти юнацької збірної України другий рік поспіль гратимуть у Чехії на Кубку президента.

Про це повідомляє ФХУ.

Турнір відбудеться 4-6 серпня у місті Тржинець. Участь у змаганнях братиме десять команд віком до 17 років.

Склад учасників - Оцеларжи (Тржинець, Чехія), Вітковіце Рідера (Чехія), Спарта Прага (Чехія), Енергія (Карлові Вари, Чехія), Маунтфілд (Градець-Кралове, Чехія), РБ Зальцбург (Австрія), Рига (Латвія), Давос (Швейцарія), Слован (Братислава, Словаччина), Збірна України U17.

У четвер, 3 серпня, на Werk Arena відбудеться церемонія відкриття. Пройде проведене жеребкування, під час якого команди розділять на дві групи.

Нагадаємо, у Польщі затримали хокеїста, який шпигував для росії.

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