У Польщі затримали хокеїста, який шпигував для росії

Хокеїсту загрожує до 10 років тюрми

Спецслужби Польщі затримали професійного хокеїста, який збирав і передавав Росії дані про критичну інфраструктуру.

Про це пише газета Wyborcza.

28-річного Максима С. звинуватили в участі в організованому злочинному угрупованні та "діяльності на користь зовнішньої розвідки проти інтересів Республіки Польща". За це передбачено до 10 років позбавлення волі.

"У ході слідства встановлено, що затриманий був професійним спортсменом клубу 1-ї ліги. У Польщі він проводив заходи, пов'язані, зокрема, з розвідкою критичної інфраструктури в кількох воєводствах Польщі з жовтня 2021 року", - цитує видання пресслужбу національної прокуратури.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ.