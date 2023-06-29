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Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ

Буряка затримали за статтею 255 ККУ "Поширення злочинного впливу"
Вчора 23:50 334 0
Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ

Джерело - Чемпіон.

Колишнього президента баскетбольного клубу Кривбасбаскет Анатолія Буряка затримали співробітники Управління військової контррозвідки СБУ у Дніпрі.

Про це повідомляє телеграм-канал Дніпро Оперативний.

Вказано, що Буряка затримали за статтею 255 ККУ "Поширення злочинного впливу". Також повідомляється, що затримання може бути пов’язано зі справою про привласнення авто за борги у криворізького судді.

Буряк також є колишнім гравцем Кривбасбаскета.

Нагадаємо, адвокат назвав зацікавлених осіб у справі Павелка.

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