Український захисник продовжить кар’єру у Фінляндії

Український захисник знайшов новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Оборонець збірної України, 21-річний Артем Гребеник виступатиме в другому за силами дивізіоні чемпіонату Фінляндії, за клуб Кеттеря.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українець підписав контракт на один рік з перспективою пролонгації ще на сезон.

Гребеник є вихованцем київського Сокола. З 2017 року він виступав за Білий Барс - спершу за юнацьку команду, а з 2018-го – за дорослу. З білоцерківським клубом Артем виграв бронзу чемпіонату України-2018 серед 16-річних, срібло національної першості U19 наступного року і срібло в незавершеному сезоні-2021/2022 Молодіжної хокейної ліги.

У 2021-му Гребеник став чемпіоном України U20 за Сокіл. Торік улітку Артем перейшов у херсонський Дніпро. У чемпіонаті України-2022/2023 Гребеник провів 32 гри, набрав 30 очок (14+16) з корисністю +15 і допоміг "щукам" здобути бронзові нагороди.

Раніше повідомлялося, що Сокіл може зіграти у чемпіонаті Польщі.