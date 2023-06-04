Головне
Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Сьогодні 19:59 2309
Жирона Циганкова поступилася Осасуні, Реал не переграв Атлетік: результати матчів 38 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:39 24
Циганков зробив гольову передачу в останній грі сезону за Жирону
Сьогодні 21:19 214
Світоліна повертається в топ-100 рейтингу WTA
Сьогодні 21:04 270
Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ
Сьогодні 19:40 357
Завацька перемогла білоруску у фіналі турніру в Італії
Сьогодні 18:24 485
Динамо вдруге в історії не змогло завоювати медалі чемпіонату України
Сьогодні 17:43 668
Визначились усі учасники єврокубків-2023/24 від України
Сьогодні 17:29 989
Стали відомі всі учасники плей-оф за місце в УПЛ
Сьогодні 17:25 785
Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ
Сьогодні 17:18 1541
Прямі трансляції

Сокіл може зіграти у чемпіонаті Польщі

Основний спонсор чемпіонів України з хокею розповів, чому команда не зіграла в Польщі торік
Сьогодні 20:40 167 0
Сокіл може зіграти у чемпіонаті Польщі
#Сокіл

Джерело - hcsokil.com.ua.

Чемпіон України з хокею київський Сокіл у майбутньому може зіграти у чемпіонаті Польщі.

Про це заявив директор клубу В’ячеслав Лецкан.

"Мені справді хотілося зібрати в Соколі найсильніших українських хокеїстів і заявити їх у сильний європейський чемпіонат. У цьому напрямі ми провели величезну роботу. Ми знаходилися на постійному контакті з Федерацією хокею Польщі. Завдячуючи їй ми отримували прекрасні умови для тренувань і виступів. Але витрати на участь і постійне перебування в чемпіонаті сусідньої країни на порядок вищі, ніж вдома. Нам не вдалося зібрати до купи партнерів і спонсорів, які підтримують "Сокіл" з моменту відродження клубу влітку 2020-го. Нам говорили: "Іде війна, про який чемпіонат мова?" Власними силами потягнути тягар витрат я був не здатен. Тому вирішили зосередитися на чемпіонаті України.

На моє глибоке переконання, для того, щоб наша найперспективніша молодь прогресувала і продовжували розвиватися вже зрілі хокеїсти, їм треба створити конкурентне середовище. В менш конкурентному чемпіонаті, яким є теперішній український, рости складніше. Хлопцям треба до когось тягнутися і набиратися майстерності. Зрештою, варто визнати, що в цих реаліях ми отримали дуже непоганий чемпіонат України. Всі команди були приблизно одного рівня, тому цікавих матчів не бракувало. Так, ці поєдинки супроводжувалися великою кількістю помилок, але для гравців це був непоганий досвід", - сказав Лецкан.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі 2290
Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2830
4 червня на Ролан Гаррос Світоліна зіграє з Касаткіною за вихід у чвертьфінал 4 червня на Ролан Гаррос Світоліна зіграє з Касаткіною за вихід у чвертьфінал 4727
Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ 1541
Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос 2309
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження 2496 3
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 36668 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21320
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 30547
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5281
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18778
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25220