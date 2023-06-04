Сокіл може зіграти у чемпіонаті Польщі

Чемпіон України з хокею київський Сокіл у майбутньому може зіграти у чемпіонаті Польщі.

Про це заявив директор клубу В’ячеслав Лецкан.

"Мені справді хотілося зібрати в Соколі найсильніших українських хокеїстів і заявити їх у сильний європейський чемпіонат. У цьому напрямі ми провели величезну роботу. Ми знаходилися на постійному контакті з Федерацією хокею Польщі. Завдячуючи їй ми отримували прекрасні умови для тренувань і виступів. Але витрати на участь і постійне перебування в чемпіонаті сусідньої країни на порядок вищі, ніж вдома. Нам не вдалося зібрати до купи партнерів і спонсорів, які підтримують "Сокіл" з моменту відродження клубу влітку 2020-го. Нам говорили: "Іде війна, про який чемпіонат мова?" Власними силами потягнути тягар витрат я був не здатен. Тому вирішили зосередитися на чемпіонаті України.

На моє глибоке переконання, для того, щоб наша найперспективніша молодь прогресувала і продовжували розвиватися вже зрілі хокеїсти, їм треба створити конкурентне середовище. В менш конкурентному чемпіонаті, яким є теперішній український, рости складніше. Хлопцям треба до когось тягнутися і набиратися майстерності. Зрештою, варто визнати, що в цих реаліях ми отримали дуже непоганий чемпіонат України. Всі команди були приблизно одного рівня, тому цікавих матчів не бракувало. Так, ці поєдинки супроводжувалися великою кількістю помилок, але для гравців це був непоганий досвід", - сказав Лецкан.