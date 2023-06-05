Гашек: Хочу допомогти Україні всім, чим зможу

Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек отримав від Федерації хокею України нагороду "Хокейний дух України".

Про це повідомляє Tribuna.com.

"Дуже дякую за цю нагороду. Вона багато для мене означає. Поставлю її серед своїх трофеїв. Після 24 лютого я зрозумів, що не можу мовчати. З першого дня я підтримую Україну. Немає жодного виправдання діям Росії. Останні 6-7 місяців я думав над пропозицією відвідати Україну, але трохи побоювався їхати. А місяць тому вирішив, що приїду.

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Хочу, щоб всі знали. 90 відсотків громадян Чехії підтримують Україну. Ви боретеся не тільки за себе, але і за них. Хочу допомогти Україні всім, чим зможу. Також я тут, щоб підтримати український хокей. Мене дуже засмутило все, що відбувається з вашим хокеєм. Хочу, щоб ви з підтримкою всього світу повернули хокей на лід. Це майбутнє вашого хокею", – сказав Гашек.