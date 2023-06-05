Володар Кубка Стенлі Гашек відвідав Харків

Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек відвідав Харків.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

"Я дуже радий приїхати до Харкова, радий бути тут. Я хочу сказати, що підтримую Україну, український спорт, усіх хлопців, усіх дітей. Я хочу, що вони могли знову грати в хокей та ходити до школи. Успіху, Україно. Успіху, Харків", - сказав Гашек.