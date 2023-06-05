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Володар Кубка Стенлі Гашек відвідав Харків

Легендарний голкіпер оглянув спортивну інфраструктуру міста
Сьогодні 20:03 178 0
Володар Кубка Стенлі Гашек відвідав Харків
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек відвідав Харків.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

"Я дуже радий приїхати до Харкова, радий бути тут. Я хочу сказати, що підтримую Україну, український спорт, усіх хлопців, усіх дітей. Я хочу, що вони могли знову грати в хокей та ходити до школи. Успіху, Україно. Успіху, Харків", - сказав Гашек.

Легендарний голкіпер оглянув спортивну інфраструктуру міста і висловив захоплення українськими спортсменами, які незважаючи на труднощі продовжують тренуватися і перемагати

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Допис, поширений FHU.official (@fhu_official)

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