Володар Кубка Стенлі Гашек відвідав Харків

Джерело - Чемпіон.
Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек відвідав Харків.
Про це повідомляє Федерація хокею України.
"Я дуже радий приїхати до Харкова, радий бути тут. Я хочу сказати, що підтримую Україну, український спорт, усіх хлопців, усіх дітей. Я хочу, що вони могли знову грати в хокей та ходити до школи. Успіху, Україно. Успіху, Харків", - сказав Гашек.
Легендарний голкіпер оглянув спортивну інфраструктуру міста і висловив захоплення українськими спортсменами, які незважаючи на труднощі продовжують тренуватися і перемагати
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