Збірна Канади зіграє з Німеччиною у фіналі: розклад вирішальних матчів ЧС-2023

Матчі відбудуться у Тампере (Фінляндія)

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) відбудуться матч за третє місце і фінальна зустріч.

Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть на телеканалі XSport. Матчі відбудуться у Тампере (Фінляндія).

Розклад матчів ЧС-2023 на 28 травня: