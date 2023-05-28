Збірна Канади зіграє з Німеччиною у фіналі: розклад вирішальних матчів ЧС-2023

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Сьогодні, 28 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) відбудуться матч за третє місце і фінальна зустріч.
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Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть на телеканалі XSport. Матчі відбудуться у Тампере (Фінляндія).
Розклад матчів ЧС-2023 на 28 травня:
- 15:20. Матч за третє місце. Латвія - США. Пряма трансляція на телеканалі XSport.
- 20:20. Фінал. Німеччина - Канада. Пряма трансляція на телеканалі XSport.