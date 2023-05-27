Збірна Канади зіграє з Латвією, США - з Німеччиною: розклад півфінальних матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудуться півфінальні матчі.
Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів
Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть на You-Tube каналі XSport. Матчі відбудуться у Тампере (Фінляндія).
Розклад матчів ЧС-2023 на 27 травня:
- 14:20. Канада - Латвія. Пряма трансляція на You-Tube каналі XSport.
- 18:20. США - Німеччина. Пряма трансляція на You-Tube каналі XSport та телеканалі XSport.