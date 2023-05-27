Збірна Канади зіграє з Латвією, США - з Німеччиною: розклад півфінальних матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудуться півфінальні матчі.

Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть на You-Tube каналі XSport. Матчі відбудуться у Тампере (Фінляндія).

Розклад матчів ЧС-2023 на 27 травня: