Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудуться чвертьфінальні матчі.
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Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.
Розклад матчів ЧС-2023 на 25 травня:
- 16:20. США - Чехія (грають у Фінляндії). Пряма трансляція на телеканалі XSport.
- 16:20. Швейцарія - Німеччина (грають у Латвії). Пряма трансляція на телеканалі XSport+.
- 20:20. Канада - Фінляндія (грають у Фінляндії). Пряма трансляція на телеканалі XSport.
- 20:20. Швеція - Латвія (грають у Латвії). Пряма трансляція на телеканалі XSport+.