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Збірна Канади зіграє з Фінляндією, США - з Чехією: розклад чвертьфінальних матчів ЧС-2023 на 25 травня

Сьогодні 07:20 430 0
Збірна Канади зіграє з Фінляндією, США - з Чехією: розклад чвертьфінальних матчів ЧС-2023 на 25 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудуться чвертьфінальні матчі.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів

Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 25 травня:

  • 16:20. США - Чехія (грають у Фінляндії). Пряма трансляція на телеканалі XSport.
  • 16:20. Швейцарія - Німеччина (грають у Латвії). Пряма трансляція на телеканалі XSport+.
  • 20:20. Канада - Фінляндія (грають у Фінляндії). Пряма трансляція на телеканалі XSport.
  • 20:20. Швеція - Латвія (грають у Латвії). Пряма трансляція на телеканалі XSport+.
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