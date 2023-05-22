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Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023

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Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

У Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею за підсумками останніх чотирьох матчів шостого туру визначилися 6 із 8 чвертьфіналістів турніру.

У групі А до плей-оф відібралися збірні США, Швеції та Фінляндії. За останню путівку цієї групи поборються Німеччина та Данія. У Німеччини буде матч з Францією, яка на вихід до плей-оф не претендує і гарантувала собі місце в еліті на наступний ЧС. А от в Данії ще попереду два матчі, але серйозні суперники (Швеція та Фінляндія), які вже вийшли з групи і мають боротися за певне місце. Тому питання мотивації цих збірних залишається відкритим.

Збірна, яка залишить дивізіон 1А, визначиться вже 22 травня в очному протистоянні Угорщини та Австрії.

У групі В теж три збірні вже гарантували собі вихід до плей-оф. Це Швейцарія, Чехія та Канада. До речі, збірна Швейцарії, вигравши всі свої шість матчів,  достроково виграла групу. На останню путівку від групи претендують Латвія та Словаччина. Латвійці опонента випереджають на три очки. В останньому турі Словаччина зіграє проти Норвегії, а Латвія буде протистоятиме невмотивованій Швейцарії, яка з першого місця вийшла до плей-оф.

Невдаха групи В вже відомий - це збірна Словенії, яка програла всі свої попередні шість матчів. І матч проти Казахстану для словенців турнірного значення не матиме. 

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Турнірне становище команд
Група А 

Група В

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