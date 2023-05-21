Відома збірна, що вилітає з дивізіону 1А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно чотири матчі шостого туру.

Збірна Німеччини впевнено перемогла Угорщину - 7:2. Словаччину у напруженому матчі здолала Словенію - 1:0. Збірна Словенії залишає дивізіон 1А, посівши останнє місце у групі В. Збірна США розгромила Францію, а Чехія поступилася Швейцарії.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

6 тур, 21 травня

Група А

Німеччина - Угорщина 7:2 (1:0, 3:0, 3:2)

Шайби: 07:26 Стахов'як - 1:0, 35:04 Сайдер (Тіффельс, Петерка) - 2:0, 35:42 Штурм (Ел) - 3:0, 37:55 Штурм (Нюбельс, Вісманн) - 4:0, 42:39 Петерка (Тіффельс, Вісманн) - 5:0, 46:11 Тербокс (Папп) - 5:1, 49:13 Фейєс - 5:2, 50:06 Кахун (Петерка) - 6:2, 58: 38 Мюллер (Віссманн, Петерка) - 7:2

США - Франція 9:0 (3:0, 1:0, 5:0)

Шайби: 06:04 О'Коннор (Гарланд) - 1:0, 11:34 Готьє (Перунович) - 2:0, 13:53 Тайнан (Готье) - 3:0, 21:31 Перунович (Тайнан, Готьє) - 4:0, 42:22 О'Коннор - 5:0, 45:01 Перунович - 6:0, 47:07 Грімальді (Коронато, Пербікс) - 7:0, 48:36 Гарланд (Тайнан) - 8:0, 53:48 Готьє (Тайнан, Гарланд) - 9:0

Група В

Словенія - Словаччина 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайба: 20:16 Панік (Регенда, Кох) - 0:1

Чехія - Швейцарія 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Шайби: 06:47 Червенка - 1:0, 12:31 Леффль (Хішер, Фіала) - 1:1, 23:58 Амбюл (Корві, Кукан) - 1:2, 28:27 Амбюл (Фіала, Малгін) - 1:3, 52:15 Кубалік (Червенка, Кемпни) - 2:3, 55:40 Рішар (Мозер, Ріат) - 2:4