Головне
Ломаченко програв Хейні бій за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:45 7343 11
Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023
Сьогодні 23:29 275
Збірна США знищила Францію, Чехія програла Швейцарії: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 23:04 708
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 22:58 54562
Челсі з Мудриком поступився Манчестер Сіті: результати 37 туру АПЛ
Сьогодні 19:56 1058
Рух дотиснув Львів у 27 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 423
Металіст 1925 переграв Металіст у 27 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 344
Гімн України на честь Онопрієнко - її дядько загинув, а батько на фронті
Сьогодні 16:05 1421
У Ломаченка вкрали перемогу: вболівальники Василя обурені результатами поєдинку
Сьогодні 14:00 1575 2
Відео дня: 19-річна Онопрієнко принесла Україні золото ЧЄ - вперше з 2005 року
Сьогодні 13:06 1150
Прямі трансляції

Збірна США знищила Францію, Чехія програла Швейцарії: результати матчів ЧС-2023

Відома збірна, що вилітає з дивізіону 1А
Сьогодні 23:04 708 0
Збірна США знищила Францію, Чехія програла Швейцарії: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно чотири матчі шостого туру.

Збірна Німеччини впевнено перемогла Угорщину - 7:2. Словаччину у напруженому матчі здолала Словенію - 1:0. Збірна Словенії залишає дивізіон 1А, посівши останнє місце у групі В. Збірна США розгромила Францію, а Чехія поступилася Швейцарії.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
6 тур, 21 травня
Група А 

Німеччина - Угорщина 7:2 (1:0, 3:0, 3:2)

Шайби: 07:26 Стахов'як - 1:0, 35:04 Сайдер (Тіффельс, Петерка) - 2:0, 35:42 Штурм (Ел) - 3:0, 37:55 Штурм (Нюбельс, Вісманн) - 4:0, 42:39 Петерка (Тіффельс, Вісманн) - 5:0, 46:11 Тербокс (Папп) - 5:1, 49:13 Фейєс - 5:2, 50:06 Кахун (Петерка) - 6:2, 58: 38 Мюллер (Віссманн, Петерка) - 7:2

США - Франція 9:0 (3:0, 1:0, 5:0)

Шайби: 06:04 О'Коннор (Гарланд) - 1:0, 11:34 Готьє (Перунович) - 2:0, 13:53 Тайнан (Готье) - 3:0, 21:31 Перунович (Тайнан, Готьє) - 4:0, 42:22 О'Коннор - 5:0, 45:01 Перунович - 6:0, 47:07 Грімальді (Коронато, Пербікс) - 7:0, 48:36 Гарланд (Тайнан) - 8:0, 53:48 Готьє (Тайнан, Гарланд) - 9:0

Група В

Словенія - Словаччина 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайба: 20:16 Панік (Регенда, Кох) - 0:1

Чехія - Швейцарія 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Шайби: 06:47 Червенка - 1:0, 12:31 Леффль (Хішер, Фіала) - 1:1, 23:58 Амбюл (Корві, Кукан) - 1:2, 28:27 Амбюл (Фіала, Малгін) - 1:3, 52:15 Кубалік (Червенка, Кемпни) - 2:3, 55:40 Рішар (Мозер, Ріат) - 2:4

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко поступається Хейні після 6 раундів, - експерт Ломаченко поступається Хейні після 6 раундів, - експерт 8975
Ломаченко - Хейні: Як це було Ломаченко - Хейні: Як це було 26757 4
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 18368
Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні 39247 8
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 54562
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 15453
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 19164
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4782
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 34830 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 46345
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12046 2
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35867