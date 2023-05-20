Збірна Канади зіграє зі Швейцарією, США - з Данією: розклад матчів ЧС-2023 на 20 травня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться шість матчів.
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Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.
Розклад матчів ЧС-2023 на 20 травня:
- 12:20. Група А. 5 тур. США - Данія. Пряма трансляція - XSport+.
- 12:20. Група Б. 5 тур. Норвегія - Чехія. Пряма трансляція - XSport.
- 16:20. Група А. 6 тур. Австрія - Фінляндія. Пряма трансляція - XSport+.
- 16:20. Група Б. 5 тур. Канада - Швейцарія. Пряма трансляція - XSport.
- 20:20. Група А. 5 тур. Швеція - Франція. Пряма трансляція - XSport+.
- 20:20. Група Б. 6 тур. Казахстан - Латвія. Пряма трансляція - XSport.