Головне
Калініна перемогла росіянку Кудермєтову на шляху до фіналу в Римі
Вчора 19:32 1373 2
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 08:05 10687
Історичний тріумф: 14 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА
Сьогодні 07:53 5121
Бій Ломаченко - Хейні в Україні покажуть безплатно
Сьогодні 07:29 794
Збірна Канади зіграє зі Швейцарією, США - з Данією: розклад матчів ЧС-2023 на 20 травня
Сьогодні 07:16 207
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:21 44604
Збірна Фінляндії розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:09 579
Monte програли GamerLegion вилетіли з BLAST Paris Major 2023
Вчора 19:53 302
Шахтар вирвав перемогу у Вереса у 27 турі УПЛ
Вчора 18:54 613
Історія дня. У 13 років він боровся з жінками, а зараз став чемпіоном Європи
Вчора 18:22 620
Прямі трансляції

Збірна Канади зіграє зі Швейцарією, США - з Данією: розклад матчів ЧС-2023 на 20 травня

Сьогодні 07:16 207 0
Збірна Канади зіграє зі Швейцарією, США - з Данією: розклад матчів ЧС-2023 на 20 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться шість матчів.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів

Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 20 травня:

  • 12:20. Група А. 5 тур. США - Данія. Пряма трансляція - XSport+.
  • 12:20. Група Б. 5 тур. Норвегія - Чехія. Пряма трансляція - XSport.
  • 16:20. Група А. 6 тур. Австрія - Фінляндія. Пряма трансляція - XSport+.
  • 16:20. Група Б. 5 тур. Канада - Швейцарія. Пряма трансляція - XSport.
  • 20:20. Група А. 5 тур. Швеція - Франція. Пряма трансляція - XSport+.
  • 20:20. Група Б. 6 тур. Казахстан - Латвія. Пряма трансляція - XSport.
Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 10687
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 6108 5
Італія змагається з Англією за першість у сезоні, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Італія змагається з Англією за першість у сезоні, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 58790 5
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 83952 3
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 36852
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 44604
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15411 3
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 24667
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43022
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10642
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9167 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 46240