Збірна Швеції розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два матчі.

Збірна Швеції розгромила Угорщину - 7:1. Чехія зробила камбек, відігравшись від 0:2.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

4 тур, 18 травня

Група А

Угорщина - Швеція 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Шайби: 01:33 Ліндберг - 0:1, 05:13 Розе (Грандстрем) - 0:2, 08:33 Кісс (Гарат) - 1:2, 17:50 Еверберг (Сандін) - 1:3, 24:17 Петерссон (Реймонд) - 1:4, 37:37 Бергген (Реймонд) - 1:5, 38:20 Розе (Соренсен, Томмернес) - 1:6, 48:48 Реймонд (Карлссон, Томмернес) - 1:7

Група В

Чехія - Словенія 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)

Шайби: 08:23 Урбас - 0:1, 11:49 Урбас (Грегош, Єглич) - 0:2, 38:18 Кубалік (Кемпни, Томашек) - 1:2, 43:47 Кубалік (Томашек) - 2:2, 45:00 Червенка - 3:2, 51:12 Кемпни (Собота, Кубалік) - 4:2, 57:48 Кубалік (Зборіл) - 5:2, 58:56 Флек - 6:2

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще 2 матчі:

20:20. Група А. Данія - Німеччина. Пряма трансляція - XSport+.

20:20. Група В. Швейцарія - Словаччина. Пряма трансляція - XSport.