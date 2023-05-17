На війні з Росією загинув вихованець Білого Барса

На війні загину Олександр Колонюк

У боях за Україну загинув 19-річний вихованець дитячо-юнацької школи Зміна-Білий Барс Олександр Колонюк.

Про це повідомляє ФХУ.

Він народився 24 жовтня 2003 року в Білій Церкві. Разом з молодіжною командою "Білого Барса" він був бронзовим призером чемпіонату України U-16 у 2018 році. Грав на позиції нападника.

Колонюк був добровольцем ДФТГ-1 Білої Церкви з перших днів існування формування, потім вступив до лав Військової частини А3488 батальйону Айдар Збройних сил України.

Раніше під Бахмутом загинув відомий український хокеїст.