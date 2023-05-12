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Під Бахмутом загинув відомий український хокеїст

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Під Бахмутом загинув відомий український хокеїст

Джерело - sport.ua.

У боях під Бахмутом на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув відомий у недалекому минулому хокеїст і тренер, 42-річний Олександр Хміль.

Про це повідомляє Sport.ua.

Олександр народився 6 грудня 1980 року в Броварах на Київщині. На професійному рівні почав виступати з 1997 року в складі київського Беркута. Гравецька кар’єра Хміля тривала 18 років. Він виступав за київські Сокіл (1998-1999, 2003) і Крижинку (2000); російські Спутнік з Нижнього Таґіла (2000-2001), Спартак з Санкт-Петербурга (2001), Капітан зі Ступіно (2002); Київ (2002-2004), Дніпровських Вовків (2004-2006), київські АТЕК (2006-2009), Беркут (2009-2010), Компаньйон (2010), Поділ (2011), Галицьких Левів (2011-2013) і київських Генералів (2013-2015).

У 2007-му Хміль став чемпіоном України в складі АТЕКа, в 2005-му він став срібним призером національного чемпіонату з Дніпровськими Вовками, в 2006-му і 2009-му вигравав бронзу.

Загалом у чемпіонатах України Олександр провів 12 сезонів: 235 матчів, у яких набрав 127 (93 голи + 134 передачі) очок.

У 1998-му році Хміль представляв Україну на юнацькому чемпіонаті світу (6 матчів, 2 голи), а в 2000-му – на молодіжному чемпіонаті світу (7 матчів, 1 гол + 1 пас). В 2005-му Олександр у лавах студентської збірної України виступав на Всесвітній універсіаді (6 матчів, 2+3).

Після завершення кар’єри гравця Олександр продовжував виступати на аматорському рівні за київські Автомобіліст і Спарту, а також працював головним тренером у київському Рапіді (2015-2016), броварських Вовках (2017/2018) та жіночій Україночці (2019-2020).

На війні Олександр Хміль – з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів. Спершу він захищав столицю у загоні київської територіальної оборони, а потім у статусі військовослужбовця Збройних сил України виконував бойові завдання в гарячих точках в інших регіонах нашої держави.

Олександр став другим українським хокеїстом, який загинув на цій війні. Раніше, 8 грудня 2022-го в боях за Україну поліг 26-річний вихованець Крижинки Ярослав Гаркавко.

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