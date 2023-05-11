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IIHF представила дизайн медалей чемпіонату світу - 2023

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IIHF представила дизайн медалей чемпіонату світу - 2023

Джерело - Чемпіон.

Діаметр медалі чемпіонату світу-2023 з хокею становить 100 міліметрів, товщина 15 міліметрів, вага - 350 грамів.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації хокею.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань

"Візуальні ефекти медалі відображають рух та атмосферу на хокейному майданчику, не забуваючи про глядачів, які вболівають за команди. Це було особливим доповненням, якщо врахувати, що нещодавно спортивні та інші заходи доводилося проводити без глядачів.

Глядачі є невід'ємною частиною чемпіонату світу з хокею з шайбою, тому медаль покликана віддати шану глядачам та їхній ролі у хокейній події", - повідомляє пресслужба організації.

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