Юнацька збірна України поступилась Японії на чемпіонаті світу

Юнацька збірна України завершила чемпіонат світу в дивізіоні 1А

Джерело - Чемпіон.

Хокеїсти юнацької збірної України U18 з хокею поступилася команді Японії на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1А у французькому місті Анжі.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Таким чином Юнацька збірна України завершила чемпіонат світу в дивізіоні 1А з двома перемогами в п’яти матчах і п’ятьма очками в активі.

Чемпіона світу - Дивізіон 1А

29 квітня

Японія U18 –Україна U18 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Ф. Судзукі (Ушіо, 24:14). 1:1 – Герасименко (менш.), 39:52. 2:1 – Ф. Судзукі (Коїва), 62:34

Раніше українські хокеїсти поступились Казахстану.