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Юнацька збірна України поступилась Казахстану на чемпіонаті світу

Юнацька збірна України програла в четвертому поєдинку чемпіонату світу в дивізіоні 1А казахстанцям.
Сьогодні 16:28 325 0
Юнацька збірна України поступилась Казахстану на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Хокеїсти юнацької збірної України U18 з хокею поступилася команді Казахстану на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1А, що триває у французькому місті Анжі.

Матч завершився з рахунком 5:0.

Це була передостання гра нашої команди на чемпіонаті. До цього українці у серії булітів обіграли французів та угорців і програли (1:5) команді Данії.

Чемпіона світу - Дивізіон 1А

27 квітня

Казахстан U18 – Україна U18  5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – Кім (Нуркенов), 11:56. 2:0 – Русланули (Сімонов), 20:28. 3:0 – Сімонов (Ляпунов, 4х4), 23:40. 4:0 – Сімонов (Ляпунов), 31:21. 5:0 – Ситников (Амірханов), 36:36

Казахстан: Нікітін; Жуссупбеков – Решетко, Ляпунов – Русланули – Сімонов; Большедворський – Оразов, Нуркенов – Бейсембаєв – Кім; Оспанов – Леута, Канкін – Міґунов – Ситников; Шакшабаєв, Ґросс – Левковець – Корчаґін; Амірханов. Тренер – Сєрґєй Стариґін

Україна: Левшин (Жуков, 23:40); Пуздрановський – Іщенко, Іващенко (А) – Євтехов – Купріянов; Бондарєв – Трущенко, Шульга – Яловий – Береза; Полоницький – Здоровець (А), Кравченко – Шелудченко – Герасименко (К); Боднар, Сафронов. Тренер – Олександр Бобкін; асистенти – Руслан Борисенко, Олександр Федоров

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