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Шахрайчук: Рахунком я задоволений, але якістю гри - не зовсім

Вадим Шахрайчук прокоментував перемогу над Сербією
Сьогодні 09:55 319 0
Шахрайчук: Рахунком я задоволений, але якістю гри - не зовсім
#Вадим Шахрайчук

Джерело - ukrinform.uа.

Збірній України потрібно покращувати якість гри на ЧС-2023.

Про це розповів головний тренер національної команди Вадим Шахрайчук.

"Молодці, що перемогли сьогодні! Матч складався доволі складно: володіли значною перевагою, але не вдавалося забити. Ми багато "возили" по кутах, в одній зоні фактично був весь матч. Потім додали, створили моменти і реалізували їх. В третьому періоді далася в знаки наша краща фізична готовність, тому закинули ще 5 шайб. Рахунком я задоволений, але якістю гри - не зовсім. Я розраховував на спокійніший хід поєдинку.

Цілі не змінилися. Наше завдання - підвищитися в класі. Ми розуміємо, що це не так просто. До наших конкурентів, збірної Японії, яку ми не можемо ніяк виграти, додався Китай, якому ми поступилися. Якщо ми вдало зіграємо два наступних матчі, то ми матимемо шанс на підвищення. Постараємося знайти в собі всі сили, щоб здобути таку довгоочікувану перемогу", - пояснив Шахрайчук.

Раніше збірна України знищила Сербію на ЧС-2023.

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