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Стали відомі всі учасники плей-оф НХЛ

Стали відомі всі учасники розіграшу Кубка Стенлі у 2023 році.
Сьогодні 10:41 317 0
Стали відомі всі учасники плей-оф НХЛ
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі всі учасники розіграшу Кубка Стенлі у 2023 році.

Переможцем регулярного чемпіонату став Бостон, який побив рекорд НХЛ за кількістю перемог у регулярному чемпіонаті.

На Сході у плей-оф вийшли Бостон, Кароліна, Нью-Джерсі, Торонто, Нью-Йорк Рейнджерс, Тампа-Бей, Флорида і Нью-Йорк Айлендерс. На Заході в плей-оф пройшли Вегас, Едмонтон, Даллас, Колорадо, Лос-Анджелес, Міннесота, Сіетл та Вінніпег.

Регулярний чемпіонат НХЛ завершиться 15 квітня. Плей-оф розпочнеться в ніч на 18 квітня.

Пари першого раунду плей-оф будуть визначені після завершення двох останніх днів регулярного сезону.

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