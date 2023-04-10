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Бостон встановив рекорд НХЛ

Бостон оновив рекорд НХЛ
Сьогодні 19:39 241 0
Бостон встановив рекорд НХЛ
#Бостон

Джерело - Чемпіон.

Бостон встановив новий рекорд Національної хокейної ліги (НХЛ) за кількістю перемог в одному регулярному сезоні.

Про це повідомляє пресслжба ліги.

Брюїнс обіграли Філадельфію в матчі чергового ігрового дня, здобувши 63 перемогу в нинішньому сезоні. Цей показник – новий рекорд ліги.  Бостон обійшов результат Детройта у регулярному чемпіонаті-1995/96 та Тампи у розіграші-2018/19.

Бостон також близький до встановлення рекорду за набраними очками. Брюїнс мають 131 очко, підійшовши впритул до результату Монреаля в сезоні-1976/77 (132 очки). Бостон має провести ще два поєдинки в регулярному чемпіонаті, один з яких – з Канадієнс.

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