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Даллас розгромив Детройт: результати матчів НХЛ

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі
Сьогодні 09:10 155 0
Даллас розгромив Детройт: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
11 квітня

Вінніпег - Сан-Хосе - 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)

Флорида - Торонто - 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Рейнджерс - Баффало - 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, по булітах - 1:2)

Оттава - Кароліна - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Вашингтон - Айлендерс - 5:2 (3:0, 0:0, 0:0, 2:2)

Детройт - Даллас - 1:6 (0:3, 1:3, 0:0)

Чикаго - Міннесота - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Калгарі - Нешвілл - 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 1:1, 0:0, по булітах - 1:2)

Аризона - Сіетл - 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Раніше Бостон встановив рекорд НХЛ.

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