Даллас розгромив Детройт: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
11 квітня
Вінніпег - Сан-Хосе - 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)
Флорида - Торонто - 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Рейнджерс - Баффало - 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, по булітах - 1:2)
Оттава - Кароліна - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Вашингтон - Айлендерс - 5:2 (3:0, 0:0, 0:0, 2:2)
Детройт - Даллас - 1:6 (0:3, 1:3, 0:0)
Чикаго - Міннесота - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Калгарі - Нешвілл - 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 1:1, 0:0, по булітах - 1:2)
Аризона - Сіетл - 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Раніше Бостон встановив рекорд НХЛ.