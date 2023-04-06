Жіноча збірна України розгромила Естонію в 3 турі чемпіонату світу

Поєдинок завершився з рахунком 5:0

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України здобула перемогу над Естонією у 3 турі чемпіонату світу 2023 року у дивізіоні IIIA.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0.

Чемпіонат світу-2023. Дивізіон ІІІА.

3-й тур, 6 квітня

Україна - Естонія 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 1:0 - Цимиренко (Телегіна, Кириченко, – більш.), 11:09. 2:0 – Ценова (Лесь), 16:45. 3:0 – Телегіна (Цимиренко, Добровольська), 17:27. 4:0 – Лопатіна (Майфельд, Лесь), 33:46. 5:0 – Елізабет Аліпова (Рожок, – більш.), 39:17

У матчі другого туру Україна поступилася Гонконгу (1:2), у першій зустрічі українки перемогли Румунію (4:0).

Завтра, 7 квітня, жіноча збірна України зіграє з представницями Болгарії. Початок матчу о 13:00 за київським часом.