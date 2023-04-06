Головне
Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії
Вчора 23:54 1012
Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal
Сьогодні 20:20 55
Жіноча збірна України розгромила Естонію в 3 турі чемпіонату світу
Сьогодні 19:51 113
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі
Сьогодні 16:59 305
Челсі призначив Лемпарда в.о. головного тренера
Сьогодні 16:14 322
У боях за Україну загинув легендарний фанат Карпат
Сьогодні 14:55 577 1
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри
Сьогодні 12:52 3451
Збірна України втратила позиції у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:30 313
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані
Сьогодні 08:00 891
МОК допоможе українцям, які захочуть змагатися на турнірах з росіянами
Вчора 19:38 571
Прямі трансляції

Жіноча збірна України розгромила Естонію в 3 турі чемпіонату світу

Поєдинок завершився з рахунком 5:0
Сьогодні 19:51 113 0
Жіноча збірна України розгромила Естонію в 3 турі чемпіонату світу
Фото: ФХУ

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України здобула перемогу над Естонією у 3 турі чемпіонату світу 2023 року у дивізіоні IIIA. 

Поєдинок завершився з рахунком 5:0.

Чемпіонат світу-2023. Дивізіон ІІІА. 
3-й тур, 6 квітня

Україна - Естонія 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 1:0 - Цимиренко (Телегіна, Кириченко, – більш.), 11:09. 2:0 – Ценова (Лесь), 16:45. 3:0 – Телегіна (Цимиренко, Добровольська), 17:27. 4:0 – Лопатіна (Майфельд, Лесь), 33:46. 5:0 – Елізабет Аліпова (Рожок, – більш.), 39:17

У матчі другого туру Україна поступилася Гонконгу (1:2), у першій зустрічі українки перемогли Румунію (4:0).

Завтра, 7 квітня, жіноча збірна України зіграє з представницями Болгарії. Початок матчу о 13:00 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії 1012
Стала відома зарплата Циганкова у Жироні Стала відома зарплата Циганкова у Жироні 776 2
Лемпард прийняв пропозицію Челсі Лемпард прийняв пропозицію Челсі 926
Барселона - Реал 0:4: огляд матчу Барселона - Реал 0:4: огляд матчу 857
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані 891
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри 3451
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14542 3
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 67727 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16860
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 23411
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 108245
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112920