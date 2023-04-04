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Жіноча збірна України програла Гонконгу на ЧС-2023

Вчора 22:24 312 0
Жіноча збірна України програла Гонконгу на ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з хокею зазнала поразки на чемпіонаті світу-2023 у дивізіоні IIIA у румунському Брашові.

Українки поступилися збірній Гонконгу - 1:2. Єдину шайбу у складі синьо-жовтих закинула Поліна Тєлєгіна.

У стартовому матчі Україна розгромила Румунію (4:0).

Наступний матч українська команда проведе 6 квітня. Суперником буде Естонія.

Чемпіонат світу-2023. Дивізіон ІІІА. 
2-й тур, 4 квітня

Україна - Гонконг 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайби: 0:1 - Іп (Рені Нг), 46:23. 0:2 - Іріс (Лі + Квок), 50:27. 1:2 - Тєлєгіна (Цимиренко), 53:13.

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