Кременчук - Сокіл 0:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У другому матчі фіналу плей-оф чемпіонату України Сокіл вирвав перемогу в Кременчука.
Кременчук - Сокіл 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Рахунок у серії - 1:1
Шайба: 0:1 - Янішевський, 43:13.
Кременчук: Кучер (59:35); Ісаєнко – Матвієнко, Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Материкін; Абаджян – Гніденко – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Федоров – Сенік, Геворкян – Кривенко – Т.Савицький. Тренер – Олександр Савицький.
Сокіл: Дьяченко; Бондарєв – Євсейчик, Толстушко – Сисак, Горлушко – Полоницький, Гайдук; Янішевський – Куцевич – Р.Благий, Бабинець – Мазур – Чердак, Слюсар – Качан – Говорушко, Костромітін – Вал.Алексюк – Жеребко. Тренер – Костянтин Сімчук.