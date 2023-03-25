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Кременчук - Сокіл 0:1: огляд матчу

Сьогодні 14:40 130 0
Сокіл зрівняв рахунок у серії
Кременчук - Сокіл 0:1: огляд матчу
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі фіналу плей-оф чемпіонату України Сокіл вирвав перемогу в Кременчука.

Чемпіонат України
23 березня, фінал

Кременчук - Сокіл 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Рахунок у серії - 1:1

Шайба: 0:1 - Янішевський, 43:13.

Кременчук: Кучер (59:35); Ісаєнко – Матвієнко, Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Материкін; Абаджян – Гніденко – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Федоров – Сенік, Геворкян – Кривенко – Т.Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

 Сокіл: Дьяченко; Бондарєв – Євсейчик, Толстушко – Сисак, Горлушко – Полоницький, Гайдук; Янішевський – Куцевич – Р.Благий, Бабинець – Мазур – Чердак, Слюсар – Качан – Говорушко, Костромітін – Вал.Алексюк – Жеребко. Тренер – Костянтин Сімчук.

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