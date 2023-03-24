Філадельфія дотиснула Міннесоту, Вашингтон знищив Чикаго: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
Філадельфія - Міннесота - 5:4 Б (1:1, 2:2, 1:1, ОТ - 0:0, по булітах - 1:0)
Оттава - Тампа-Бей - 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)
Кароліна - Рейнджерс - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Вашингтон - Чикаго - 6:1 (2:0, 2:0, 2:0, 2:1)
Бостон - Монреаль - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Детройт - Сент Луїс - 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)
Флорида - Торонто - 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Нешвілл - Сіетл - 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, ОТ - 0:0, по бултах - 1:0)
Калгарі - Вегас - 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Даллас - Піттсбург - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Анагайм - Вінніпег - 2:3 (1:1, 0:1, 0:1, 1:1)
Ванкувер - Сан-Хосе - 7:2 (3:1, 1:0, 3:1)
Нагадаємо, Чикаго не буде надягати райдужні джерсі заради безпеки російських гравців