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Філадельфія дотиснула Міннесоту, Вашингтон знищив Чикаго: результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:25 66 0
Результати матчів НХЛ
Філадельфія дотиснула Міннесоту, Вашингтон знищив Чикаго: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
24 березня

Філадельфія - Міннесота - 5:4 Б (1:1, 2:2, 1:1, ОТ - 0:0, по булітах - 1:0)

Оттава - Тампа-Бей - 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)

Кароліна - Рейнджерс - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Вашингтон - Чикаго - 6:1 (2:0, 2:0, 2:0, 2:1)

Бостон - Монреаль - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Детройт - Сент Луїс - 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)

Флорида - Торонто - 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Нешвілл - Сіетл - 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, ОТ - 0:0, по бултах - 1:0)

Калгарі - Вегас - 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Даллас - Піттсбург - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Анагайм - Вінніпег - 2:3 (1:1, 0:1, 0:1, 1:1)

Ванкувер - Сан-Хосе - 7:2 (3:1, 1:0, 3:1)

Нагадаємо, Чикаго не буде надягати райдужні джерсі заради безпеки російських гравців

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