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Чикаго не буде надягати райдужні джерсі заради безпеки російських гравців

Сьогодні 12:52 123 0
Гравці не будуть одягати райдужні майки
Чикаго не буде надягати райдужні джерсі заради безпеки російських гравців
#Чикаго

Джерело - tribuna.com.

Чикаго відмовився від ідеї надягнути райдужні майки на підтримку ЛГБТ-спільноти у "Ніч гордості" на розминці перед матчем з Ванкувером, який відбудеться у неділю.

Про це повідомляє  Chicago.Suntimes.

Причиною цьому є наявність у команді трьох російських гравців: Микити Зайцева, Філіп Курашев та Антон Худобін. Як відомо, у грудні минулого року Госдумою Росії був прийнятий закон, який забороняє росіянам просувати та вихваляти інтереси ЛГБТ-спільноти.

Повідомляється, що рішення про не використання райдужних джерсі було прийнято керівництвом, а не гравцями Чикаго.

Раніше міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення росії та білорусі.

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