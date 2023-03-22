Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення росії та білорусі

росіяни та білоруси пропустять ЧС-2023

Джерело - Міжнародна федерація хокею.

Міжнародна федерація хокею прийняла рішення про продовження відсторонення росії та білорусі від своїх змагань на сезон 2023/24.

Про це повідомляє IIHF.

"На регулярному засіданні Рада IIHF розглянула поточні ризики для безпеки, пов’язані з відновленням участі національних і клубних збірних Росії та Білорусі в змаганнях IIHF".

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"Базуючись на детальному вивченні ризиків від відомої компанії, що спеціалізується на оцінці ризиків, через численні глобальні виклики Рада IHHF встановила, що наразі не є безпечним повернути російські та білоруські команди до змагань IIHF й не буде безпечним упродовж майбутнього сезону 2023/24. Відтак IIHF проводитиме сезон 2023/24 без російських і білоруських команд", - йдеться у заяві організації.

Через відсторонення росіяни та білоруси пропустять чемпіонат світу з хокею 2023 року.