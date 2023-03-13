IIHF готова повернути росію на чемпіонат світу

Міжнародна федерація хокею (IIHF) може допустити команди росії на чемпіонати світу.

Про це повідомляє телеканал "матч тв" з посиланням на джерело, наближене до керівних органів організації.

"Ідея IIHF полягає в тому, щоб допустити збірну росії на молодіжний чемпіонат світу, який стартує 26 грудня 2023 року в шведському Гетеборзі. Але для цього в травні на конгресі IIHF потрібно прийняти таке рішення. І все питання в тому, як це буде зроблено. Більшість членів IIHF виступає за те, щоб повернути росію на чемпіонати світу вже з бізнес-міркувань. За це виступають навіть Канада і США. Проти – осередок з Чехії, Фінляндії, Швеції та прибалтійських країн. Проблема в тому, що вони складають половину представництва в Раді Міжнародної федерації хокею.

Але якщо рішення по росії в травні 2023 року буде прийматися шляхом голосування всіх членів на конгресі IIHF, то з великою часткою ймовірності росію повернуть на міжнародні турніри. У IIHF розуміють, який прибуток вони втрачають. Той же чемпіонат світу в травні 2023 року, якби він пройшов в санкт-петербурзі на новій арені на 23 тисячі глядачів, міг би побити рекорд відвідуваності. Інтерес до турніру був би рекордним і тому, що кожен матч росії проти таких країн, як Фінляндія, Чехія або Латвія, мав би колосальний резонанс. А це гроші, яких IIHF зараз так не вистачає", - йдеться в повідомленні.