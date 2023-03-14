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Кременчук - Легіон 5:1: огляд матчу

Сьогодні 12:56 167 0
Огляд матчу Кременчук - Легіон
Кременчук - Легіон 5:1: огляд матчу
#Кременчук, #Легіон

Джерело - Чемпіон.

Кременчук переміг Легіон у першому матчі півфіналу плей-оф чемпіонату України.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал
Перший матч, 13 березня

Кременчук - Легіон (Калуш)  5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Рахунок у серії – 1:0

Шайби: 1:0 – Варава (Абаджян), 25:45. 2:0 – Лялька (Ігнатенко, Сенік), 44:07. 3:0 – Сенік (Крівошапкін, Варава, - більш.), 45:01. 4:0 – Крівошапкін (Лялька, - менш., п.в.), 48:59. 4:1 – Кривоножкін (Луговий, - більш.), 50:23. 5:1 – Тимченко (Середницький), 58:45.

Завтра, 14 березня, Кременчук та Легіон зіграють другий матч, який розпочнеться о 18.00.

Раніше Сокіл вдруге переміг Дніпро.

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