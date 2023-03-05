Кременчук здолав Сокіл та гарантував перше місце у регулярному чемпіонаті

Героєм зустрічі став голкіпер Кременчука Кучер

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 березня, у матчі чемпіонату України з хокею сезону 2022/23 років Сокіл поступився Кременчуку.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь Кременчука.

З турнірної точки зору ця гра для Кременчука виглядала важливішою. Адже щоб посісти перше місце в таблиці, команді Олександра Савицького потрібно було перемагати, тоді як Сокіл навіть у разі перемоги в основний час вище другого місця не підіймався. Та й то за умови, що Дніпро у вечірньому поєдинку не переможе Легіон протягом трьох періодів.

Чемпіонат України з хокею

5 березня

Кременчук - Сокіл (Київ) 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 1:0 - Абаджян (Т. Савицький, Кривенко), 05:38. 2:0 - Брага (Середницький, С. Тимченко), 17:40. 2:1 - Мазур (Бондарєв, Чердак), 43:04

Вчора Сокіл закинув 10 шайб Берсеркам у чемпіонаті України.