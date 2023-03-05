Джерело - Чемпіон.
Кременчук впевнено переграв п’яту команду чемпіонату України з хокею ХК Київ.
Чемпіонат України
04 березня
Кременчук - Київ 11:2 (4:1, 2:1, 5:0)
Шайби: 1:0 - Лялька (Кривошапкін), 1:00. 2:0 - Лялька (Матвієнко), 4:01. 2:1 - Бега (Зик, Хонін), 4:27. 3:1 - Андрющенко (Варава), 4:37. 4:1 - Гніденко (Сенік), 17:36. 5:1 - Федоров (Андрющенко, Абаджян), 22:11. 5:2 - Васильєв (Віт.Гаврилюк, Бондаренко, - менш.), 34:22. 6:2 - Середницький (Ігнатенко, - менш.), 35:56. 7:2 - Абаджян (Варава), 46:45. 8:2 - Кругляков (Кривенко, Геворкян), 49:46. 9:2 - Брага (Середницький), 49:56. 10:2 - Варава (Гніденко, Федоров, - більш.), 54:29. 11:2 - Брага (Тимченко, Кругляков), 55:14.
Кременчук: Макаренко; Материкін – Матвієнко, Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Глухов; Сенік - Кривошапкін - Лялька, Брага – Середницький - С.Тимченко, Андрющенко - Федоров - Абаджян, Геворкян - Кривенко - Т.Савицький. Тренер - Дмитро Сумець.
Київ: Безхлібний (Скоропад, 49:56); Лаврик - Вол.Гаврилюк, Стоцький - Хонін, Горбунов - Васильєв; Черемнов - Віт.Гаврилюк - Бондаренко, Шилкін - Зик - Бега, Нєвєров - Яценко - Древаль, Назарага. Тренер - Сергій Нужин.