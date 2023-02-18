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Сокіл закинув сім шайб Берсеркам у чемпіонаті України

Сьогодні 21:50 198 0
Сокіл продовжує ділити лідерство з Кременчуком
Сокіл закинув сім шайб Берсеркам у чемпіонаті України
#Сокіл, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Сокіл вп’яте в сезоні переміг  Харківських Берсерків у чемпіонаті України.

Головною подією зустрічі стала чергова шайба у виконанні Сергія Бабинця. Нападник Сокола першим в історії українських чемпіонатів провів 200 голів.

Сокіл продовжує ділити лідерство з Кременчуком. В обох команд в активі по 60 очок. Але в киян – на дві гри більше.

Чемпіонат України

18 лютого

Сокіл (Київ) – Харківські Берсерки 7:1 (0:0, 3:0, 4:1) 

Шайби: 1:0 – Слюсар (Горлушко), 26:26. 2:0 – Бабинець (Чердак, Мазур), 28:13. 3:0 – Мазур (Чердак), 38:45. 3:1 – Наливайко (В. Мурин, Кашевко), 53:00. 4:1 – Вал. Алексюк (Жеребко, Сисак), 50:00. 5:1 – Чердак (Бабинець, Мазур), 54:01. 6:1 – Янішевський (Куцевич, – менш.), 56:01. 7:1 – Янішевський (Куцевич, Благий), 59:46

Сокіл: Дьяченко; Євсейчик – Бондарєв, Благий – Куцевич – Янішевський; Сисак – Гайдук, Чердак – В. Мазур – Бабинець; Полоницький – Горлушко, Говорушко – Качан – Слюсар; Жеребко – Вал. Алексюк – Костромітін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистенти – Артем Бондарєв, В’ячеслав Тиимченко

Берсерки: Касатонов; Кленов – Мельников, Деревянко – Секірко – Безуглий; Наливайко – Абдуллаєв, Карнаух – В. Мурин – Кашевко; Бондарцев – Д. Мельник, Омельчук – Осадчий – Єфимочкін; Горбунов, Ружицький – Д. Мазур – Соляник. Тренер – Павло Легачев; асистент – Ігор Шаманський

Раніше Кременчук повернув лідерство у чемпіонаті України.

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