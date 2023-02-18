Кременчук повернув лідерство у чемпіонаті України

Кременчук розгромив Київ

Джерело - Чемпіон.

Віцечемпіон України Кременчук закинув Києву 9 шайб та продовжив свою переможну серію до восьми матчів поспіль.

Перемога дозволила Кременчуку повернутися у лідери чемпіонату.

Чемпіонат України

18 лютого

Київ - Кременчук 1:9 (0:1, 0:6, 1:2)

Шайби: 0:1 – Лялька (Кривошапкін, Абаджян), 10:32. 0:2 – Лялька (Ігнатенко, Брага, – більш.), 32:08. 0:3 – Брага (Середницький, Гніденко), 33:15. 0:4 – Лялька (Матвієнко, Абаджян), 35:31. 0:5 – Брага (Гніденко, Тимченко), 36:07. 0:6 – Кривенко (Гніденко, Т.Савицький), 37:46. 0:7 – С.Тимченко (Середницький, Гніденко, – більш.), 39:44. 0:8 – Материкін (Кривенко, Геворкян), 41:25. 1:8 – Черемнов (Бега, Вол.Гаврилюк), 51:44. 1:9 – Т.Савицький (Кривенко, Материкін), 52:46.

Київ: Безхлібний; Вол.Гаврилюк – Лаврик, Хонін – Щербатюк, Горбунов; Черемнов – Швачка – Бондаренко, Яценко – Назарага – Бега, Зик – Істомінов – Шилкін. Тренер – Сергій Нужин.

Кременчук: Макаренко; Матвієнко – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Материкін; Лялька – Кривошапкін – Абаджян, С.Тимченко – Середницький – Брага, Сенік – Федоров – Андрющенко, Т.Савицький – Кривенко – Геворкян. Тренер – Олександр Савицький.