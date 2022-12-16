Головне
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ
Вчора 17:45 5084
ФІФА відмовила Україні у поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022
Сьогодні 14:17 86
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:00 1140
Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 18:17 1716
Аталанта продовжила контракт з Маліновським
Вчора 11:10 776
Деха та Марущак здобули золото та срібло чемпіонату світу
Вчора 09:10 455
Гол дня: гравець збірної Франції забив у півфіналі ЧС-2022 через 16 секунд після виходу на поле
14.12.2022 23:32 960
Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022
14.12.2022 22:55 737
Франція - Марокко 2:0. Як це було
14.12.2022 22:54 11944 4
Збірна Франції вже на 5-й хвилині вийшла вперед у півфінальному матчі ЧС-2022 з Марокко - ВІДЕО
14.12.2022 21:24 1360
Прямі трансляції

Гашек: Ми, чехи, дуже поважаємо Зеленського

Сьогодні 13:54 173 0
Домінік Гашек розповів про своє ставлення до президента України Володимира Зеленського.
Гашек: Ми, чехи, дуже поважаємо Зеленського
#Гашек, #Володимир Зеленський

Джерело - tribuna.com.

Президента України Володимира Зеленського поважають у Чехії.

Про це розповів чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек.

"Вважаю, що Зеленський чудовий лідер. Він довів це на початку війни і робить це щодня.

Актуально: Легенда НХЛ: Путін – божевільний вбивця

Ми дуже поважаємо Зеленського. Він отримав найвищу державну нагороду від нашого президента. Хотів би зустрітися з ним одного разу, але думаю, що зараз у нього є інші речі, про які варто хвилюватися", - сказав Гашек.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022 1716
Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді" Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді" 2169
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 1140
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ 5084
Федерація футболу Марокко оскаржить суддівство матчу з Францією Федерація футболу Марокко оскаржить суддівство матчу з Францією 2435
Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 1667
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 38696
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19993
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32154 2
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 8107
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 12258 1
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8289