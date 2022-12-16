Гашек: Ми, чехи, дуже поважаємо Зеленського

Джерело - tribuna.com.
Президента України Володимира Зеленського поважають у Чехії.
Про це розповів чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек.
"Вважаю, що Зеленський чудовий лідер. Він довів це на початку війни і робить це щодня.
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Ми дуже поважаємо Зеленського. Він отримав найвищу державну нагороду від нашого президента. Хотів би зустрітися з ним одного разу, але думаю, що зараз у нього є інші речі, про які варто хвилюватися", - сказав Гашек.