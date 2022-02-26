Легенда НХЛ: Путін – божевільний вбивця

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек засудив військову агресію Росії та закликав призупинити контракти всіх російських хокеїстів у НХЛ.

Про це розповів сам хокеїст.

"Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний вбивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

НХЛ мусить негайно призупинити контракти з усіма російськими гравцями! Кожен спортсмен представляє не тільки себе та свій клуб, а й свою країну, її цінності та дії. Це факт. Якщо НХЛ цього не зробить, вона несе непряму спільну відповідальність за загиблих в Україні.

Також хочу написати, що мені дуже шкода тих російських спортсменів, які засуджують Путіна та його російську агресію в Україні. Однак на цей момент я також вважаю їхнє виключення необхідністю", - відзначив Гашек.