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Легенда НХЛ: Путін – божевільний вбивця

Сьогодні 17:41 308 0
Домінік Гашек прокоментував вторгнення Росії в Україну
Легенда НХЛ: Путін – божевільний вбивця
#Гашек

Джерело - sport.ua.

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек засудив військову агресію Росії та закликав призупинити контракти всіх російських хокеїстів у НХЛ.

Про це розповів сам хокеїст.

"Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний вбивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

НХЛ мусить негайно призупинити контракти з усіма російськими гравцями! Кожен спортсмен представляє не тільки себе та свій клуб, а й свою країну, її цінності та дії. Це факт. Якщо НХЛ цього не зробить, вона несе непряму спільну відповідальність за загиблих в Україні.

Також хочу написати, що мені дуже шкода тих російських спортсменів, які засуджують Путіна та його російську агресію в Україні. Однак на цей момент я також вважаю їхнє виключення необхідністю", - відзначив Гашек.

Нагадаємо, ексзахисник Карпат загинув у боях під Києвом.

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