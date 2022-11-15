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Збірна України з хокею зіграє на Єврочеленджі у Франції

Сьогодні 23:25 199 0
Турнір буде у Марселі
Збірна України з хокею зіграє на Єврочеленджі у Франції

Джерело - fhu.com.ua.

Збірна України з хокею візьме участь в Єврочеленджі, який буде проведений у Марселі (Франція).

Про це заявив головний тренер команди Вадим Шахрайчук.

“Французи отримали турнір, який раніше відбувався в Польщі. Треба подякувати французькій федерації, що вона сама вийшла на нас з пропозицією, щоб ми до них приїхали, причому за їх рахунок. З задоволенням прийняли це запрошення.

Більше того, пізніше французи запропонували нам зіграти ще один додатковий поєдинок між їхньою і нашою збірними, який не входитиме в залік Єврочеленджу. В самому турнірі, окрім збірних Франції і України, виступатиме команда Польщі. Тобто загалом проведемо три поєдинки.

Цікаво, що турнір відбуватиметься в Марселі, нехокейному південному місті, де національна федерація Франції збирається запустити хокейний центр”, - зазначив Шахрайчук.

Зазначимо, що у листопаді синьо-жовті взяли участь міжнародному турнірі імені Тамаша Шаркозі у Будапешті. Команда Шахрайчука здобула дві перемоги у трьох матчах та посіла третє місце.

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