Збірна України з хокею візьме участь в Єврочеленджі, який буде проведений у Марселі (Франція).

Про це заявив головний тренер команди Вадим Шахрайчук.

“Французи отримали турнір, який раніше відбувався в Польщі. Треба подякувати французькій федерації, що вона сама вийшла на нас з пропозицією, щоб ми до них приїхали, причому за їх рахунок. З задоволенням прийняли це запрошення.

Більше того, пізніше французи запропонували нам зіграти ще один додатковий поєдинок між їхньою і нашою збірними, який не входитиме в залік Єврочеленджу. В самому турнірі, окрім збірних Франції і України, виступатиме команда Польщі. Тобто загалом проведемо три поєдинки.

Цікаво, що турнір відбуватиметься в Марселі, нехокейному південному місті, де національна федерація Франції збирається запустити хокейний центр”, - зазначив Шахрайчук.